Sport.quotidiano.net - Portuense, che scivolone. Tre reti subite dal Corticella

1 junior: Mertens, Gaiani, Sovrani (12’st Sassoli), Formigoni (28’st Baglietti), Mariani Batista, Taroni, Simeoni, Di Domenico (32’st Renzi), Alberi, Braghiroli (25’st Rossi), Masu (12’st Mirontsev). All. Mariani. JUNIOR: Garoia, Vespignani, Venturi (24’st Capizzi), Lambertini, Franchini, Soffritti, Coletti (15’st Cinti), Caputo (36’st Falbychuk), Di Marcello (32’st Ceesay), Bonini, Baravelli (43’st Giorni). All. Borghi. Arbitro: Matteo Tagliati di Ferrara. Marcatori: 26’pt Baravelli, 42’pt Simeoni, 11’st Lambertini, 39’st Cinti. Note: 22’st espulso Mariani Batista. Ammoniti Alberi, Caputo e Cinti. Il "Bellini" è diventato terra di conquista, laha perso lo scontro diretto per la salvezza con il fanalino e ora sono dolori.