Lanazione.it - Porta Sant’Andrea: la lista dei candidati per il rinnovo degli organi sociali

Arezzo, 3 febbraio 2025 –: Ladeiper il. Urne aperte il 15 e 16 febbraio. La commissione elettorale diha concluso giovedì scorso i propri lavori e sabato 1 febbraio sono scaduti i termini per la presentazione delle eventuali auto candidature. È pronta quindi ladeialle elezioni per ilche si terranno sabato 15 febbraio, dalle ore 15 alle 21, e domenica 16 febbraio, dalle 10 alle 14 nella sede di via delle Gagliarde 2. Di seguito si terrà lo scrutinio.deial Consiglio Direttivo: Bichi Luca, Bidini Francesco, Bove Gianluca, Bulletti Nico, Canocchi Erica, Carboni Maurizio, Cipriani Daniele, Crestini Saverio, Donnini Andrea (detto Papero), Gamurrini Maria Chiara, Gabutti Caterina, Gavagni Andrea, Guerri Claudio, Marconi Benedetta, Ricci Tommaso, Sarrini Gianni, Torzoni Francesco, Toti Pietro.