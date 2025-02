Lanazione.it - Pontremoli Si schiantano con l’auto rubata

Rubano un fuoristrada parcheggiato in Via Oderzo ae, a tutta velocità, cercano l’itinerario giusto per allontanarsi dal quartiere ma, dopo aver sradicato una ringhiera, finiscono con la grossa auto nel giardino di un condominio. Per fortuna il pesante mezzo ha terminato la sua corsa prima di urtare il muro dell’edificio ed ha travolto soltanto qualche vaso di fiori. I giovani all’interno del veicolo, forse tre, sono usciti dall’abitacolo indenni e si sono allontanati rapidamente per non essere bloccati. Ma le telecamere che vigilano sulla zona potrebbero aver catturato le immagini che consentirebbero di individuarli. E’ successo sabato sera, verso le 22, all’incrocio tra le vie Giuliani e IV Novembre. Tanta la paura per una donna che abita al piano terra dell’immobile: ha sentito chiaramente il rumore dello schianto del mezzo contro la ringhiera e poi quello sordo provocato dal successivo salto nel giardino vicino alle sue finestre.