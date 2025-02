Lanazione.it - Ponte, sconfitta che pesa. Festa Mobilieri Ponsacco

Buggianese 0: Lampignano, Gemignani, Crecchi,Burato, Colombini,Mancini, Volpi (35’ st Pini), Borselli, Andreotti (44’ st Fisher), Regoli (21’ st Rinaldi), Marrocco. A disp. Campinotti, Di Giulio, Pisani, Morana, Pallecchi, Riccomi. All. Tocchini.BUGGIANESE: Rizzato, Prati (25’ st Sali), Lucaccini , Palmese, Chelini, Kadipani (34’ st Gargani), Martinelli, Birindelli (34’ st Asara), Granucci, Provinzano, Fartini. A disp. Calu, Sanzone, Ferrari, Aiazzi, Bellandi. All. Vettori. Arbitro: Marchi di Siena. Marcatore: 20’ st Andreotti (rig.).nte nello scontro salvezza per ilBuggianese. Sorride il, grazie al gol segnato da Andreotti su rigore. La cronaca. Le uniche azioni degne di nota si sviluppano sui calci piazzati e da uno di questi arriva il primo pericolo per ilBuggianese.