Pomezia scoperti 16 lavoratori in nero in un’impresa di impianti elettrici

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – Nel corso di un controllo effettuato pressodi installazione di, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato 16impiegati “in”. Oltre alla maxi-sanzione amministrativa nei confronti dell’impresa, i militari hanno segnalato il caso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con l’intento di garantire il rispetto della normativa sul lavoro.L’ispezioneDurante l’ispezione, le “fiamme gialle” della Compagnia dihanno inoltre scoperto, nelle immediate vicinanze dell’impresa, una discarica abusiva di rifiuti, composta da frigoriferi, climatizzatori, condizionatori, imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti, indumenti protettivi e altri rifiuti urbani. Poiché l’impresa non era in possesso di alcuna autorizzazione per lo smaltimento di tali materiali, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del terreno, di circa 1.