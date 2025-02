Isaechia.it - Pomeriggio 5, Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo gli scandali con Fedez: “Penso sia giusto difendermi e far uscire la verità”

Pochi istanti fa, in esclusiva a5,ha rotto il, raccontando la suaglidegli ultimi giorni con l’ex marito.L’intervista integrale dell’influencer al giornalista Michel Dessì:Michel: Come stai?: Eh, insomma, periodo. ne ho avuti migliori. Questo anno è stato un po’ devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi.Michel: Il rinvio a giudizio non se lo aspettava?: Non me lo aspettavo però va bene, io sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi.Michel: Anche perché Lei (, ndr.) ha già speso 3.3 milioni di euro in beneficenza.: 3,4 tra multe e beneficenza, legate a questo caso, su questa vicenda ho già fatto un comunicato e non ho molto da aggiungere, né per questo né per tutte le altre vicende.