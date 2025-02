Romadailynews.it - Pollifrone (Fnomceo): Finalmente componente romano rientra in esecutivo nazionale federazione

Nuovo tesoriere: Ringrazio colleghi per fiducia, punterò sulla formazioneRoma – “dopo 13 anniundell’Ordine dei Medici di Roma nell’della. Sono felice per la mia elezione a nuovo Tesoriere dellae colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno creduto in me e nel gruppo che ha condiviso con me questa esperienza elettorale. L’affluenza è stata altissima, si è espresso circa il 99% dei medici e il 100% degli odontoiatri: un bel segnale per tutta la professione. Sono state elezioni molto sentite, i medici e gli odontoiatri si sono ricompattati e sono di nuovo pronti per collaborare insieme”. Commenta così alla Dire il presidente Cao Roma, Brunello, la sua recente nomina come nuovo tesoriere delladegli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, arrivata dopo la tre giorni elettorale che, dal 24 al 26 gennaio a Roma, nella sede di via Ferdinando di Savoia, ha visto i presidenti degli Ordini territoriali e quelli delle Commissioni Albo Odontoiatri esprimere le proprie preferenze per il rinnovo dei vertici della