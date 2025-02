Lanazione.it - Platani sul lungarno Buozzi. Tutti d’accordo Conti compreso. Ma il Genio civile si oppone

per ripiantare isulmeno uno: ildi Livorno. Non bastavano le oltre 400 firme raccolte da un comitato spontaneo di residenti del, ora anche il sindaco Michelee la sovrintendenza si schierano per rimettere i(nuovi e resistenti al cancro rosa) esattamente lì dove stavano dai primi del ‘900. Ma c’è un grosso problema. In un incontro a tre (Comune sovrintendenza e) ciò che è emerso è che inon possano essere ripiantati sull’argine dove erano, a causa di un regio decreto del 1904 su cui ilnon arretra. Tira di qua e tira di là alla fine esce un compromesso e cioè che ipotrebbero essere ripiantati sul marciapiede. Ma sul marciapiede ci passano non solo i pedoni ma anche i ciclisti visto che c’è una ciclabile.