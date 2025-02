Ilfattoquotidiano.it - Pizzaiolo di Foligno “custode” di 65 chili di cocaina: maxi sequestro da 6 milioni di euro

Un insospettabiledi, Giampaolo Coresi, 46 anni, incensurato, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Perugia in quello che si configura come il più grandedimai effettuato in Umbria. Oltre 65 chilogrammi di “polvere bianca”, per un valore di mercato all’ingrosso di circa 2di, che una volta tagliata e spacciata avrebbe potuto fruttarne oltre 6, sono stati rinvenuti in un’operazione che ha dell’incredibile, degna di un film d’azione ad alta tensione.Coresi, titolare della storica pizzeria “El Loco” in zona San Paolo-Viale Ancona e di un altro locale nella movida del centro di, è stato intercettato mentre rientrava, probabilmente da Roma, a bordo della sua auto sulla Flaminia, nei pressi di Spoleto. Ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle, impegnate in un vasto piano di contrasto allo spaccio, l‘andatura anomala del veicolo, che alternava improvvise accelerazioni a brusche frenate.