Più Marche | insieme a voi con i 140 anni del Carlino

Più. Nel 2025 che segna l’avvio delle celebrazioni dei 140de Il Resto del– il vostro giornale, il nostro giornale – vogliamo dare un segnale. Politica, economia, cultura, inchieste, buone notizie: in un mondo sempre più globale e slegato dai territori, in una vita sempre più appiccicata ai dispositivi e meno alle persone, in comunità (invece) così fortemente identitarie e già rappresentate su queste colonne e sui nostri siti e piattaforme dallo sforzo continuo delle redazioni, abbiamo deciso di arricchire il quotidiano dandovi ogni giorno due pagine dal sapore regionale all’interno dei fascicoli cittadini de Il Resto del. Due pagine per segnare sempre più un’anima localissima, ma anche un cuore marchigiano e un respiro che, nelle pagine del QN, arriva a essere internazionale.