Sport.quotidiano.net - Pisa-Cittadella, via alla prevendita dei biglietti

, 3 febbraio 2025 - La societàSporting Club comunica le modalità di acquisto deirelativigara, in programma sabato 8 febbraio 2025Cetilar® Arena (ore 15.00) e valida per la 25° giornata del Campionato Serie BKT. AperturaCurva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 3 febbraio 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territoriono: –Store (via Oberdan – Borgo Largo 22) – Solo(via Piave) – Tifo(Fornacette) AperturaCurva Sud (settore ospiti). Lunedì 3 febbraio 2025 (ore 15.30). Isaranno disponibili, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche in modalità on lineon line. Attiva a partire dalle ore 15.