Ilrestodelcarlino.it - Pierina, gli appuntamenti chiave di febbraio per sciogliere il mistero su Louis Dassilva

Rimini, 32025 –sarà un meseper provare a fare più luce su un delitto, quello diPaganelli avvenuto il 3 ottobre 2023, le cui fila da più di un anno non si riescono a. L’ex infermiera 78enne è stata ammazzata con 29 coltellate nel garage, in una notte in cui era appena rientrata a casa. L’unico indagato di questo omicidio è e rimane il vicino di casa. Ma, come è venuto fuori ultimamente, del dna del senegalese sui reperti del luogo del delitto non c’è traccia, così come ora anche le analisi sui suoi dispositivi elettronici sembrano scagionarlo.è ancora in carcere (dal 16 luglio), nonostante la Cassazione abbia accettato il ricorso avanzato dai suoi legali per fare in modo che il Riesame riveda la decisione sulla misura cautelare.