Lanazione.it - Pieno sostegno da parte del gruppo PD al progetto di riqualificazione dello stadio Città di Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 3 febbraio 2025 –dadelPD aldidi«Ringraziamo il Presidente Guglielmo Manzo, e tutta la SS, per aver dimostrato la volontà, con la presentazione deldidi, di continuare a fare importanti investimenti nella nostra, sportivi e non solo. Nei nostri interventi in Consiglio Comunale, abbiamo espresso apprezzamenti per ilche tiene conto sia delle esigenze dei tifosi sia del possibile utilizzo dell'impianto per altre funzioni, come è giusto per un'immobile pubblico. L'intervento trasformerà urbanisticamente la zona e la renderà più attrattiva anche con l'inserimento di attività commerciali. Laprospetta molteplici aspetti positivi: oltre quello sportivo, di dotare la nostra amata SSdi una vera e propria "casa" funzionale, accogliente e al passo con i tempi, l'auspicio è quello che l'intervento possa fare da volano per lo sviluppo e la promozione di tante Associazioni sportive e non solo presenti nella nostra