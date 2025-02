Lanazione.it - Piazza Dalmazia e via Tortoli, cambia la viabilità a Firenze

, 3 febbraio 2025 – Iniziano da oggi alcuni lavori a. In, in orario 7-12, è in programma la vuotatura di una fossa biologica con l’istituzione di un divieto di transito tra via Cesalpino e via Reginaldo Giuliani. Percorso per ritornare in: via Cesalpino-via Segato-via Dino del Garbo-via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani. In viaper un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas il 3 febbraio sarà istituto un divieto di transito tra via dei Cremani a via del Podestà. L’intervento si concluderà 7 febbraio. Lavori analoghi in via dei Pilastri: dal 3 febbraio la circolazione sarà interrotta tra via dei Pepi e via Farini. Termine previsto 7 febbraio.alternativa: via dei Pepi-via di Mezzo-via cCarducci-D’Azeglio (giro)-via Alfieri-via Farini.