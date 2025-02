Ilnapolista.it - Piangina Inzaghi non aveva detto che non parlava più degli arbitri? Tra l’altro il rigore ieri non c’era (Rocchi dixit)

nonche nonpiù? (Lo disse la sera di Inter-Napoli)una volta Simoneche non. In realtà non c’è mai stato. Ilper eccellenza si è sempre lamentato per qualcosa. Qualche mese fa, la sera di Inter-Napoli, quando ai nerazzurri venne assegnato il nonche Calhanoglu sbagliò, Simonela sparò grossa. «Non ho nulla da commentare, penso che Conte abbia parlato per proprio conto. A volte si riceve, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi, io per primo».Fu la sera del “che significa?” con cui Conte monopolizzò l’attenzione del calcio italiano. Una serie di messaggi che lasciarono il segno e che ancora oggi fanno innervosire gli interisti che temono il tecnico del Napoli quanto i bambini l’uomo nero.