Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, studente colpito dalla finestra: controlli a tappeto al Campus

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 febbraio 2025 – “in tutti gli edifici del. Da domani (oggi ndr.), i nostri tecnici verificheranno ogni struttura scolastica”. Lo annuncia Marco Domenicucci, direttore generale della Provincia dopo che, sabato mattina, unasi è staccata dal primo piano dell’istituto Bramante Genga cadendo davanti all’ingresso e ferendo due studenti. Erano all’incirca le 8 del mattino, la campanella stava per suonare e gli studenti stavano entrando a scuola. “Ho sentito un rumore provenire dal piano di sopra – ha raccontato Nicola Fronzoni, 18 anni, uno dei due ragazzi feriti, per fortuna in modo non grave – istintivamente ho alzato lo sguardo e ho visto lache cadeva. Poteva colpirmi in testa e in quel caso non sarei stato qui a raccontarla”. Un episodio analogo era accaduto anche poco più di un anno fa, e in quel caso era statoun motorino parcheggiato lungo la stessa traiettoria.