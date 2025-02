Ilnapolista.it - Persino la Gazzetta ha dubbi sui due rigori negati al Napoli, boccia Fabbri

lahasui dueallahasull’arbitraggio diin Roma-. Gli dà 5.Scrive la Gazza: Non sanzionato fallo (dritto sull’uomo) di Juan Jesus su El Shaarawy. Non c’era giallo per simulazione a Politano: Pisilli lo prende al piede appena dentro l’area. Regolare la posizione di Spinazzola sul gol. Tantisu McTominay a terra in area: Koné lo spinge col braccio sulla spalla. Giusto il cartellino giallo a Koné. E manca un’ammonizione a Lukaku (su Paredes)., voto 5: Direzione con evidenti incertezze. Sfugge di tutto. E restanoin serie sui duenon dati al.Il Corriere dello Sport è più in difficoltà perché l’avversaria delè la Roma (il Corsport è di Roma) e quindi è più guardingo: 5,5 all’arbitro.