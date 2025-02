Secoloditalia.it - Persecuzione dei cristiani, vergognosa ironia della Cgil sulla nomina di un prete “consigliere” di Tajani

Leggi su Secoloditalia.it

Un cappellano alla Farnesina, comedel ministro degli Esteri Antonio. Quanto basta per scatenare le pesanti ironiedi Marizio Landini, in una veste inedita di “mangia-preti”. Da qualche settimanahato alla Farnesina don Marco Malizia per il ruolo di «ecclesiastico del ministro degli Esteri». Un incarico a titolo gratuito che rende don Malizia il primo cappellano a essereto in un ministero. Don Marco Malizia è un cappellano militare, canonicobasilica del Pantheon, e si occupa deiperseguitati, una questione da sempre cara al leader di Forza Italia. Ma gli è stato anche chiestoì«favorire la promozione dei valori di solidarietà, rispetto e dialogo, attraverso l’ascolto e il conforto per tutti i dipendenti, a prescindere dal proprio credo».