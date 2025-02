Cityrumors.it - Pericoloso sciame sismico nel senese, la provincia si ferma

Leggi su Cityrumors.it

Paura e timore a Siena e nel territorio limitrofe, tanto che sono state prese alcune decisioni importanti come la chiusura delle scuoleTerremoto a Siena, è allarme. Piccole scosse continue mettono paura e apprensione la gente, con le istituzioni che prendono decisioni importanti come tenere le scuole chiuse domani 3 febbraio nei comuni di Siena, Sovicille e Monteroni d’Arbia a seguito delloche ha colpito il territorio.nel, lasi(Ansa Foto) Cityrumors.itIl sindaco di Siena Nicoletta Fabio “ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado all’interno del territorio del Comune di Siena per l’intera giornata di domani, lunedì 3 febbraio. Previste per domani mattina le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici“, si legge in un comunicato del capoluogo.