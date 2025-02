Liberoquotidiano.it - "Perdere andava bene!". L'Eredità, la serata della bufera definitiva: cosa accade dopo la Ghigliottina

Lunedì 3 febbraio è andato in onda una nuova puntata di L', il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon lunedì e buona settimana", ha detto a inizio trasmissione il padrone di casa che poi ha dato il benvenuto alla nuova campionessa Maria Elena. Con lei, questa sera, hanno giocato come concorrenti Fabio da Milano, Marianna alla quinta partecipazione al gioco, Lapo da Firenze, Katia da Napoli, Katia la scrittrice e Damiano da La Spezia. Tutti con lo stesso obiettivo: arrivare fino allae portarsi a casa il montepremi finale. L'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino allaè stata Arianna. La ragazza aveva la possibilità di portarsi a casa 85mila euro. Ma per conquistare questo bottino doveva trovare una parola che quadrasse con "Foglio", "Piacere", "Titolo", "Vuoto" e "Memoria".