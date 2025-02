Fanpage.it - Perché Zalewski ha potuto giocare il derby Milan-Inter senza aver fatto le visite mediche

Il nuovo centrocampista nerazzurro svolgerà i controlli rituali solo oggi eppure è sceso in campo a San Siro. Non c'è stata alcuna violazione regolamentare anche in riferimento alla posizione di Gimenez, costretto a rinviare l'esordio.