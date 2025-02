Notizie.com - Perché l’Italia ha rilasciato Almasri, la strategia dietro il rilascio: “Chiunque lo avrebbe fatto. Il ruolo chiave nei rapporti con la Libia”

Riportareinè stata “una scelta politica estremamente razionale”. E le opposizioni stanno portando avanti una “campagna comunicativa aggressiva verso la premier per trarne benefici elettorali”.ha, lail: “lo. Ilneicon la” (Ansa Foto) – notizie.comLa vicenda del generaleha letteralmente paralizzato la politica italiana e ha reso incandescenti igià difficili con la magistratura italiana. Le polemiche sono in corso da giorni e le opposizioni chiedono a gran voce che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento.Il comandante appartenente al gruppo paramilitare Rada è stato scarcerato dalla Corte di Appello di Roma poiché l’arresto è stato ritenuto irrituale.