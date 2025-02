Lettera43.it - Perché la carbonara si chiama così?

Leggi su Lettera43.it

Laè uno dei piatti più amati e riconosciuti della tradizione culinaria italiana, un simbolo indiscusso della cucina romana. Ma la sua origine è avvolta nel mistero e, in particolare, il significato del nome “” è oggetto di dibattito e curiosità. Quali sono le radici di questa denominazioneevocativa? Le teorie a riguardo sono molteplici e affondano le loro radici nella storia, nella cultura e nelle tradizioni popolari italiane.La teoria dei carbonai e il legame con gli AppenniniUn messaggio esposto fuori da un ristorante di Roma (Getty).Una delle spiegazioni più accreditate sul nome “” lo lega ai carbonai che lavoravano sugli Appennini, in particolare nel Lazio e in Abruzzo. Questi uomini, impegnati nella produzione di carbone dalla legna, trascorrevano lunghi periodi lontani dalle loro case, portando con sé solo ingredienti semplici e di lunga conservazione.