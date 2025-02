Oasport.it - Perché è stato ripescato Jacobs a Boston: un forfait lo ha salvato dall’eliminazione

Marcellper la finale dei 60 metri in occasione della terza tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 aveva offerto una prestazione sottotono in batteria, chiudendo al terzo posto con l’alto tempo di 6.69 alle spalle degli statunitensi Travyon Bromell (6.63) e PJ Austin (6.63).Sul rettilineo di(USA) soltanto i migliori due classificati nelle due batterie e il miglior terzo si meritavano l’accesso all’atto conclusivo. Nella serie seguente il padrone di casa Noah Lyles ha dettato legge in 6.55 davanti al bahamense Terrence Jones (6.59) e al nigeriano Udodi Onwuzurike, che con 6.66 aveva dunque fatto meglio di tre centesimi rispetto all’azzurro.Marcellera dunque eliminato, ma l’africano ha accusato un infortunio e dunque si è trovato costretto a rinunciare alla finale.