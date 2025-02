Lettera43.it - Perché Chiara Ferragni ha diffidato Fabrizio Corona e gli ha chiesto più di un milione di risarcimento

L’ex re dei paparazzi si era impegnato, con una scrittura privata, a non parlare male per 10 anni dell’influencer e di Fedez. La replica: «Per pretendere tutela della propria privacy, bisogna prima averla». In arrivo nuove rivelazioni sul «vero amore» dell’imprenditrice.haunda 1,1 milioni di euro, accusandolo di per avere violato una scrittura privata con la quale l’ex ‘re dei paparazzi’ si era impegnato ad astenersi per 10 anni da «commenti, valutazioni, esternazioni, anche se riferito da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante» sull’influencer e l’ormai ex marito Fedez.ha inoltredal pubblicare l’annunciata puntata del videopodcast Falsissimo sul suo «vero amore», che non sarebbe appunto Fedez.