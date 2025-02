Oasport.it - Perché Brignone e Goggia non faranno il parallelo a squadre. Se il calendario non aiuta…

Domani cominceranno i Mondiali di sci alpino a Saalbach (Austria): in programma c’è la prima prova della discesa libera femminile al mattino e nel pomeriggio ilche sarà la prima gara che assegnerà delle medaglie in questa rassegna mondiale.Unche certamente non aiuta le velociste a considerare eventualmente l’ipotesi di gareggiare nel: essendo in programma infatti al mattino la prova di discesa, nessuna si prende l’impegno di gareggiare anche al pomeriggio, con il rischio di infortunarsi e disperdere energie preziose in vista di alcune gare individuali che sono decisamente più importanti.E’ anche il caso di Federicae Sofia: le due azzurre sicuramente non avevano in cima alle loro priorità il, ma ilrende impossibile questa possibilità.