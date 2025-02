Agi.it - Perché alle Camere sta tornando d'attualità il dibattito sull'immunità parlamentare

AGI - Al momento non è stata depositata una proposta di legge ad hoc, ma la vicenda Almasri - con lo scontro in atto tra la politica e la magistratura - ha rilanciato in Parlamento ila possibilità di cancellare quella modifica inserita "'onda della piazza nel 1993. Fu un errore", il 'refrain' di tanti deputati e senatori, soprattutto del centrodestra. Improbabile, però, che si arriverebbe ai due terzi richiesti per una modifica costituzionale, per una battaglia che ai più appare come un auspicio più che una eventuale indicazione dei leader. Qualcuno sottotraccia ci pensa, "in realtà - osserva un esponente delle forze politiche che sostengono l'esecutivo - solo il Movimento 5 stelle si schiererebbe contro in maniera compatta". Sta di fatto che per ora solo il portavoce di FI, Raffaele Nevi, esce allo scoperto.