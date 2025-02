Piperspettacoloitaliano.it - Perché Alessandra Mastronardi ha lasciato I Cesaroni, Eva non ci sarà nella settima stagione «Non sono stata chiamata»

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

EccohaIn tempi non sospetti, noi di Spettacolo Italiano abbiamo deciso di chiedere adsu un possibile sequel dei. Vogliamo essere più precisi. Quell’occasione ènel corso della conferenza stampa de L’Allieva 3. Allora era davvero improbabile pensare a una. Era piuttosto un sogno, che pochi mesi fa è diventato realtà. Ma non tutti faranno parte del revival tanto atteso da oltre un decennio. Eva è una delle grandi assenti della reunion. Maha? La spiegazione finale sulEva non cidella la fiction che l’ha fatta conoscere al grande pubblico èdata nel corso dell’evento Nerd Show a Bologna, di cui era ospite.