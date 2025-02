Perbacco Uomini e Donne chi è davvero Angelo che vuole conquistare Tina Cipollari

Leggi su Caffeinamagazine.it

Vent’anni dopo il suo debutto a, prima come corteggiatrice e poi come tronista, per la storica opinionistasi è aperto un nuovo capitolo. “Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola. Spero venga qualcuno, me lo auguro”, aveva dichiarato l’opinionista in un’intervista al settimanale Chi poco prima dell’inizio del suo trono. A quasi 60 anni, dopo il matrimonio con Kikò Nalli (e la nascita di due figli) e una lunga relazione di cinque anni con Vincenzo Ferrara, noto ristoratore di Firenze, la viterbese ha deciso di provare a cercare l’amore a.“L’uomo ideale non esiste, cerco un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Sarà un uomo maturo, uno di trent’anni non mi interessa”, le parole diche poi ha specificato che tra i requisiti più importanti c’è la situazione economica: “Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io.