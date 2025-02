Panorama.it - Per la “Fenice” già 17 gli esemplari sotto contratto

Senza eccessiva enfasi mediatica continua lo sviluppo del nuovo elicottero d’attaccoAW249(AH-249 per l’Esercito), successore dello AW129 Mangusta e primo mezzo volante militare italiano con capacità di interazione con droni collaborativi (Uncrewed Aircraft Systems), nonché capacità di integrare e far evolvere nuovi equipaggiamenti e sistemi di comunicazione all'avanguardia. Al momento glicoperti dasono già 17 su una prima fornitura totale di 48, con le prime consegne confermate entro la fine del 2027. A oggi, a parte il primo prototipo, che dopo aver effettuato le prove con i carichi fittizi (dummy loads) sui piloti laterali, sta collaudando il cannone da 20 mm a canne rotanti e i razzi non guidati, sono state realizzati altri treconsiderati di pre-produzione che, seppure di proprietà dell’Esercito, saranno a disposizione di Leonardo Elicotteri per poter condurre attività di sviluppo e implementazione delle capacità.