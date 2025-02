Lanazione.it - Per Kaupstas c’è concorrenza. Anche Fabriano punta il lituano

Per la Fabo il momento del mercato è adesso. Il riposo imposto dall’esclusione dal campionato di Chieti, che avrebbe dovuto scendere in campo contro gli Herons domenica prossima al PalaTagliate, concede al club di Andrea Luchi quasi due settimane di tempo non solo per piazzare uno o due innesti, maper dare agli eventuali nuovi arrivi una prima infarinatura del basket barsottiano in vista del complicato impegno di sabato 15 febbraio in casa della capolista Roseto. La Fabo aveva chiesto informazione sull’ex Libertas Jacopo Lucarelli, ma negli ultimi tempi la pista si è raffreddata e del folto plotone di squadre interessate al giocatore ci sarebbero ora solo Pielle Livorno e Virtus Roma. Lo scioglimento di Chieti potrebbe essere foriero di occasioni interessanti: molti tifosi vorrebbero il ritorno del play Costantino Bechi, che ha già vestito la casacca termale nella stagione 2022-2023, sul giocatore però c’è mezza Serie B (La T Tecnica Gema compresa) e non solo, se è vero che per l’ex Ozzano si è mossa addirittura la Tezenis Verona, squadra di Serie A2.