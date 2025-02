Quifinanza.it - Pensione con 41 anni di contributi: i pro e i contro

Il mondo della previdenza è ricco di percorsi differenziati per l’accesso all’agognata. Specialmente al sopraggiungere dei 60, ma anche prima, non mancano i lavoratori e le lavoratrici che iniziano a porsi, con una certa insistenza, le seguenti domande: posso andare inindipendentemente dall’età anagrafica? Quali sono le alternative per l’ingresso in quiescenza, senza aspettare di raggiungere l’età pensionabile delladi vecchiaia ordinaria?Ebbene, tra i canali agevolati, troviamo quelli per l’accesso al trattamento pensionistico, cogliendo il requisito dei 41diregolarmente versati. Di seguito vedremo insieme quali sono – in concreto – queste soluzioni e come avere lacon 41di.Inoltre, evidenzieremo quali sono i pro e idella scelta e proveremo infine a rispondere alla seguente domanda: quanto prende un pensionato con 41di? Se vuoi saperne di più, e soprattutto se ambisci ad andare inprima dei 67di età, prosegui nella lettura: troverai alcune informazioni che ti potranno tornare utili per il tuo futuro previdenziale.