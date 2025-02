Juventusnews24.com - Pedro Felipe Juventus Next Gen, il difensore è tutto bianconero: riscattato il cartellino dal Palmeiras. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco BaridonGen, ilbrasiliano diventail suodal. Tutti iIl mercato dellaGen si conclude con un’altra importante operazione. Come appreso danews24, infatti, è statoildidal. Ilbrasiliano, al momento ai box per la lesione del legamento crociato, diventa di proprietà della Juve a titolo definitivo. Il giocatore tornerà in campo all’inizio della prossima stagione, ancora in.Leggi sunews24.com