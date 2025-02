Pecoraro Scanio | subito incentivi a Giovani startup

Leggi su Ildenaro.it

“Per restare in Italia”Roma, 1 feb. (askanews) – Dal convegno “Salerno Ecodigital”che si è tenuto a palazzo di Città con istituzioni,e imprese innovative Alfonso, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital ha sottolineato l’importanza di un sostegno concreto alleinnovative realizzate dai:”Governo e Parlamentono leinnovative realizzate da, questa è la sfida EcoDigital partita da Salerno dall’incontro su agrifood e turismo, due settori importanti per il Sud e per tutta l’Italia, dove dobbiamo sostenere l’innovazione, in particolare quella creata da. Che creano lavoro e che invece di emigrare all’estero, restano nel nostro Paese a creare lavoro, benessere e futuro. Cosa serve? Un incentivo reale e soprattutto eliminare una serie di obblighi burocratici inutili e aggiuntivi che danneggiano la capacità di guardare alla transizione ecologica e digitale.