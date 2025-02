Pd | risposte su Almasri o stop in Aula

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.50 "Non siamo disponibili a riprendere i lavori dell'finché il governo non avrà riferito in Parlamento sul caso". Lo ha detto alla Camera la capogruppo del Pd, Braga, accusando l' esecutivo di "scappare dalle proprie responsabilità". Niente lavori "se non ci sarà una risposta adeguata". E Fratoianni (Avs), associandosi anche lui alla richiesta di Pd e M5S di una informativa urgente della premier in Parlamento: Meloni dica perché è stato scarcerato,"un criminale". Bonelli:"Meloni complice di trafficanti".