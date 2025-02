Lanazione.it - Paycare, Senesi e Lattanzio: "Cosa sta facendo la maggioranza?"

I ventisei licenziamenti decisi nei giorni scorsi da Pay Care, per quanto riguarda Monteriggioni, animano il dibattito politico sul territorio. "Nei giorni scorsi, molti applaudivano alle nuove avventure finanziarie del Monte dei Paschi, che sposta miliardi di euro nel risiko bancario, mentre 26 lavoratori altamente specializzati nei servizi finanziari e di supporto alla stessa, tramite call center, vengono licenziati. Certa politica ha fallito, ma certi politici sanno sempre come salvarsi". È duro l’intervento, in una nota, da parte di Raffaella, Per Monteriggioni, e di Fabio, Monteriggioni progressista. Da qui una domanda una richiesta al sindaco Andrea Frosini: "Si occupa sempre delle situazioni di crisi del nostro territorio o le ha archiviate? Aggiorni i suoi concittadini, per favore".