Pavard orgoglioso | Inter spinge a superare i propri limiti!

Benjaminha sottolineato la forza del gruppo nerazzurro dopo il pareggio, ottenuto nei minuti finali, nel derby pareggiato dall’contro il Milan.IL COMMENTO – Benjaminha posto l’accento suiaccount social sul carattere della suadopo il pareggio per 1-1 contro il Milan. Il calciatore francese si è espresso in questi termini: «Tanta generosità in ogni contrasto, la voglia di non mollare mai. Questa squadra ti».simbolo del carattere roccioso mostrato dall’contro il MilanLA CATTIVERIA – Benjaminha disputato una buona prestazione, nel complesso, contro il Milan di Sergio Conceicao. Se si eccettua l’episodio del gol, in cui non è riuscito a tenere in velocità Rafael Leao, il che sarebbe complicato per chiunque, il francese ha realizzato una partita senza pecche.