Paura Valentino Rossi | Mai provato un dolore così

Leggi su Sportface.it

perche rivela un particolare scioccante in merito ad un suo infortunio: “Maiun”. Fan in ansiaè stato e continua ad essere un punto di riferimento per il mondo dei motori in Italia. L’ex campione della Moto GP è diventato un personaggio di dominio pubblico, la sua fama va anche oltre il suo sport. Durante la carriera di uno sportivo professionista è raro non incorrere in brutti infortuni.Il classe ’79 non è da meno, dopo la dichiarazione choc arrivata nel corso dell’ultima intervista concessa. Un passaggio fondamentale che ha raccontato adesso, specialmente per il modo in cui ha sofferto. Tanto da recaree ansia nei suoi fan che lo seguono da sempre. Adesso si gode la famiglia, da poco è diventato di nuovo papà: “Pensavo fosse più difficile”.