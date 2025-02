Thesocialpost.it - Paura in Italia, incendio improvviso a bordo del treno: fiamme e una colonna di fumo

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di terrore in: adi un Frecciargento partito da Genova e diretto a Roma si è sviluppato une ilsi è dovuto fermare alla stazione di Lastra a Signa, vicino a Firenze. Per fortuna non sono risultati passeggeri feriti e l’ipotesi più accreditata è che l’sia partito da un pannello elettrico sotto a un vagone e che sia stato causato da un corto circuito.Leggi anche: Andrea trovato morto in casa a 19 anni: la scoperta degli investigatori dopo la tragediaLa circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Empoli via Lastra a Signa è stata sospesa e potrebbe subire ritardi per consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire. I passeggeri del Frecciargento hanno potuto proseguire il viaggio con un autobus fino alla stazione di Firenze dove Trenha messo a disposizione dei treni per Roma, destinazione finale del viaggio.