Pattinaggio artistico | l’Italia ancora leader agli Europei Adesso tutte le strade portano al Team Event Olimpico

Un passo alla volta. Non possono che considerarsi positivi i Campionati2025 diappena passatiarchivi in quel di Tallinn. In terra estone la spedizione azzurra si è attestata in cima al medere, portando a casa una meda d’oro (con Charléne Guignard-Marco Fabbri) e due d’argento (con Nikolaj Memola e Conti-Macii), confermandosi Regina del Vecchio Continente in questa fase momentanea priva di quella che è invece la grande potenza indiscussa, la Russia.Alla vigilia abbiamo rimarcato la forza della compagine tricolore, sulla carta in grado di guadagnare un piazzamento sul podio in ogni specialità. In questo caso è mancata la meda in ambito femminile. Tuttavia emerge un dato mai registrato nella storia del nostro sport, ovvero la conquista di otto piazzamenti tra le prime otto posizioni su dieci concorrenti schierati.