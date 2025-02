Lanazione.it - Pattarello ci prova. Tavernelli in ombra. Rimandato Ravasio

TROMBINI 6 Non deve compiere interventi impegnativi. MONTINI 6 Riportato a destra è decisamente più a suo agio. Nella ripresa sfiora l’eurogol di tacco. (71’ GIGLI SV) GILLI 5,5 Torna al centro della difesa, ma non ritrova quella sicurezza che aveva mostrato al suo esordio. CHIOSA 5,5 Parte con la solita autorità che perde cammin facendo. Nella ripresa soffre anche lui gli avanti del Gubbio (82’ OGUNSEYE SV). RIGHETTI 6 Si preoccupa più di difendere che di attaccare. Nel complesso unasufficiente. (56’ COCCIA 6 Cerca di dare propulsione sulla fascia) MAWULI 5,5 Ancora troppo impreciso nel palleggio e troppo morbido in fase di interdizione. (56’ GUCCIONE 5,5 Entra molto nervoso e non riesce ad accendere la scintilla). SANTORO 5 Fatica a prende in mano le redini del gioco. La sua regia è monocorde anche in superiorità numerica.