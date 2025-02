Quotidiano.net - Passiamo 24 ore all’anno davanti alla macchinetta del caffè. Costi e benefici

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 – Sono presenti ormai da decenni sia in uffici che in stazioni, ospedali e altri luoghi pubblici. Sono le macchinette automatiche, che erogano, snack e ormai anche altri beni di consumo, dagli assorbenti ai fazzoletti, dai libri da leggere ai farmaci da banco. L’evoluzione che ha coinvolto questi dispositivi, ormai smart, permette oggi il pagamento con cellulare, o la lettura ottica del chip collegato alle tessere sanitarie, quando il prodotto richiesto non possa essere venduto ai minori di 18 anni. Il giro d’affari generato da queste macchine è in crescita, e dà lavoro in Italia ad oltre 30mila persone. I consumi in Europa Nel mondo, l’11% delconsumato, pari a 150 miliardi di, viene bevuto al distributore automatico. In media, ogni acquirente si rivolge160 volte l’anno, trascorrendovi un tempo totale di oltre 24 ore, dunque un giorno di vita.