Partito lo sciopero lumaca del movimento nazionale dei trattori

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ufficialmente iniziato lodegli agricoltori deldei, riconoscibile dalla bandiera bianca con il trattore che porta bandiera italiana che sventola in alto. Dalla Campania arriva una grande partecipazione, con mezzi agricoli in arrivo da tutta la regione e la presenza attiva dei sei presidi territoriali.VIDEO/ Tornano i: “In un anno non è cambiato nulla”A rafforzare la mobilitazione anche la partecipazione speciale del Gigante Buono, giunto dalla Calabria in segno di solidarietà. Una protesta determinata e compatta per portare avanti le richieste del settore agricolo e difendere il futuro delle comunità rurali. Per ulteriori immagini seguite la pagina ufficiale.L'articololodeldeiproviene da Anteprima24.