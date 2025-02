Anteprima24.it - Partito il corteo di allevatori e agricoltori nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiE’ilorganizzato dal Coordinamento Salviamo le Bufale, che effettuerà una lenta marcia sull’autostrada A1, nel trattotra i caselli di Capua e quello di Napoli Nord in direzione sud; ad aprire ildue autoarticolati mentre altri due sono in coda, e nel mezzo una cinquantina circa di mezzi tra autovetture, pickup mentre i trattori sono sugli autoarticolati, non potendo circolare in autostrada. I mezzi dei manifestanti occupano la terza corsia, quella di mezzo è percorsa dalle vetture delle forze dell’ordine mentre è stata lasciata libera la corsia di sorpasso; si registrano disagi, comunque contenuti, per gli automobilisti. Ilarriverà alla barriera di Napoli Nord (comune di Marcianise) e tornerà indietro, risalendo l’A1 verso Nord e uscendo al casello di Santa Maria Capua Vetere; i mezzi si fermeranno quindi alla rotonda situata all’esterno del casello.