Notizie.com - Parlamento bloccato a oltranza e la mozione di sfiducia a Santanché: il braccio di ferro tra il governo e le opposizioni paralizza la politica italiana

Di dimissioni non se ne parla. Rumors parlano di imbarazzi anche all’interno di Fratelli d’Italia sulla vicenda, ma la ministra non ha intenzione di lasciare il suo posto.e ladi: ilditra ile lela(Ansa Foto/Social) – notizie.comDalle dichiarazioni ufficiali il partito della premier Giorgia Meloni appare coeso. Pochissime parole, anche dopo la Direzione nazionale del partito a porte chiuse per la stampa, durante la quale nessuno ha attaccato la ministra del Turismo. Ma neppure difesa. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito ha dichiarato che “la fiducia la esprime il“. E il 10 febbraio è il giorno della discussione in Aula alla Camera delladipresentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti di Daniela Santanchè.