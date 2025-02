Ilgiorno.it - Parla il padre di famiglia aggredito dalla baby gang: “Ho perso un occhio, ora voglio solo giustizia”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 3 fenbbraio 2025 – “Houn. Ora”. Accanto ha sua moglie, il, il migliore amico, che “da quel maledetto pomeriggio”, quello di mercoledì 29 gennaio, non lo lasciano. Quel pomeriggio Gabriele Granata, di 38 anni,di due figli, una bimba di 5 anni e un maschietto di 4, è stato vittima di una violentissima aggressione da parte di una banda di ragazzi in via Europa a San Donato, davanti alla farmacia comunale. “È bastato un pretesto perché mi attaccassero”, racconta il 38enne che è tornato a casa ieri, dopo aver affrontato l’operazione all’ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico. Sul referto, la diagnosi è terribile: “Scoppio del bulbo dell’destro”. Dovrà portare una protesi per sempre (“non riconoscibili le strutture anatomiche”, è riportato nella documentazione medica).