Lapresse.it - Parigi, polizia ferroviaria spara a un uomo alla Gare d’Austerlitz: 2 feriti

Agenti dellafrancese hanno aperto il fuoco contro unstazione. Il bilancio è di due. Lo riportano i media francesi. Gli agenti sono entrati in azione per fermare un individuo che stava tracciando una svastica all’interno dei locali della stazione e che, durante il controllo, ha tirato fuori un’arma. Il sospettato è rimasto gravemente ferito all’addome ed è stato portato in ospedale dai servizi di urgenza mentre una seconda persona non coinvolta nel fatto è stata ferita in modo più lieve.