Sport.quotidiano.net - Pari con il Riccione. Alboni risponde a Palumbo: così il Corticella resta davanti

United1 UNITED : Zamarion; Locanto, D’Angelo (39’ st Caputo), Viotti,; Fontana, Bartoli, Egharevba; Pollini, Marrone, Monaco (24’ st Greco) A disp. Andreoli, Corigliano, Santalucia, Nunes, Paoloni, Bovegno, Riposo. All. Borioni.: Mezzadri; Cavallini, Ercolani, Bonetti; Brighi (1’ st), Chmangui, Lo Giudice (24’ st Bovo), Casadei (19’ st Bezzicchieri), Rizzi; Ofoasi (1’ st Manara), Gessaroli (19’ st Goffredi) A disp. Cinquemani, Kone, Armani, Manga. All. Nesi. Arbitro: Merlino. Reti: 10’ pt, 33’ st. Note: ammoniti Brighi, Gessaroli, Egharevba,, Chmangui, Cavallini, Zamarion. Lo scontro salvezza tra Unitedfinisce in beffa: 1-1 e spauracchio retrocessione che rimane in agguato. Pareggio che sul campo non scontenta nessuno, ma in classifica lascia le cose al proprio posto.