Ilrestodelcarlino.it - Pari allo scadere. Buon punto a Chieti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

VIGOR (3-5-2): Servalli, Della Quercia, Di Filippo, Salto, Guerriero, Casciano, Donsah, Forgione, Toure (28’st Grandis), Vuthaj, Ceccarelli. All. Amaolo VIGOR (3-5-2): Campani, Pjetri, Rotondo, Magi Galluzzi, Furini (28’st Fernandez) Gonzalez, Subissati, Mancini (31’st Gabbianelli), Beu (40’st Gasparroni) Pesaresi, D’Errico (28’st Tenkorang). All. Antonioli Arbitro: Stanzani di Bologna Reti: 3’st Guerriero (C ), 44’st Gonzalez (V) Note: Espulso Donsah (C ) La Vigor riacciuffa ile torna a Senigallia con unprezioso, ma per la prima vittoria, mister Antonioli dovrà aspettare ancora un po’. Decisivo Gonzalez, anche stavolta, grazie a una punizione a pochi istanti dal 90esimo. Difficile stabilire la paternità della rete, complice il non impeccabile intervento del portiere Servalli, ma al tecnico della Vigor poco importa il marcatore.