Lanazione.it - Pardini e Giorgione, show ai fornelli. Lucca Olive Oil You: un successo

Si è chiusa ieri conla prima edizione di "Oil You", l’evento che ha trasformato il Real Collegio nella capitale dell’olio extravergine di oliva per un intero weekend. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di esperti, produttori e appassionati, ha registrato un’affluenza straordinaria, confermando l’interesse crescente per la cultura dell’olio di qualità. A chiudere la manifestazione, unocooking speciale con lo chef, che ha regalato al pubblico un momento di grande intrattenimento e approfondimento sul ruolo dell’olio in cucina. Accanto a lui, il sindaco Mario, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per la promozione del territorio. "Siamo soddisfatti dell’apprezzamento ricevuto e fiduciosi che questo diventi un appuntamento ricorrente - ha dichiarato il sindaco- Non è solo una fiera-mercato, ma un evento che riesce ad offrire spunti didattici e di qualità, trattando un prodotto che riesce a qualificare sempre di più l’offerta della nostra città".